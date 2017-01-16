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Genç aşçılar 'ÜniŞef'te hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi'nin genç aşçıları 'ÜniŞef' programında hünerlerini sergiledi.



Her hafta bir üniversiteye konuk olan ve sunuculuğunu Kemal Uçar'ın üstlendiği Aşçılık Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları menüyü seyirciler ile paylaşan "ÜniŞef" programının son durağı ADÜ oldu. ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Ecem Cengiz ve Batuhan Eriten'in kamera karşısına geçtiği ve hünerlerini sergilediği program çekimleri oldukça eğlenceli geçti.

Programa Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Program, iki şefin kendilerini tanıtmasının ardından program sunucusu Kemal Uçar'ın mutfağa girerek şeflerle bir süre sohbetiyle devam etti. Sohbetin ardından mutfağı şeflere bırakan sunucu, Kampüste yemek konusunda öğrencilerin fikirlerini aldı. Öte yandan şefler yemeklerini hazırlarken izleyicilere neyi ve nasıl yaptıklarını detaylı bir şekilde anlatarak kullandıkları malzemeleri, tarifleri ve profesyonel ipuçlarını ÜniŞef Mutfağı izleyicileriyle paylaştı.



Davutlar MYO Aşçılık Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilerinin seçtiği ve Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Emrah Köksal Sezgin'in düzenlediği menü ADÜ Tralleis Meydanı'nda servise sunuldu. Hazırlanan menüyü tadan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ve öğrenciler şeflere tam not verdi.



Davutlar Melek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol'un çekim ekibi ve öğrencilerle yakından ilgilendiği program, önümüzdeki günlerde Türkmax Gurme kanalında izleyicilerle buluşacak.

(MB-Y)



16.01.2017 10:41:33 TSI

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