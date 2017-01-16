16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Genç aşçılar 'ÜniŞef'te hünerlerini sergiledi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:36
Genç aşçılar 'ÜniŞef'te hünerlerini sergiledi
Genç aşçılar 'ÜniŞef'te hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi'nin genç aşçıları 'ÜniŞef' programında hünerlerini sergiledi.

Her hafta bir üniversiteye konuk olan ve sunuculuğunu Kemal Uçar'ın üstlendiği Aşçılık Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları menüyü seyirciler ile paylaşan "ÜniŞef" programının son durağı ADÜ oldu. ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri Ecem Cengiz ve Batuhan Eriten'in kamera karşısına geçtiği ve hünerlerini sergilediği program çekimleri oldukça eğlenceli geçti.
Programa Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, iki şefin kendilerini tanıtmasının ardından program sunucusu Kemal Uçar'ın mutfağa girerek şeflerle bir süre sohbetiyle devam etti. Sohbetin ardından mutfağı şeflere bırakan sunucu, Kampüste yemek konusunda öğrencilerin fikirlerini aldı. Öte yandan şefler yemeklerini hazırlarken izleyicilere neyi ve nasıl yaptıklarını detaylı bir şekilde anlatarak kullandıkları malzemeleri, tarifleri ve profesyonel ipuçlarını ÜniŞef Mutfağı izleyicileriyle paylaştı.

Davutlar MYO Aşçılık Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilerinin seçtiği ve Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Emrah Köksal Sezgin'in düzenlediği menü ADÜ Tralleis Meydanı'nda servise sunuldu. Hazırlanan menüyü tadan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ve öğrenciler şeflere tam not verdi.

Davutlar Melek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bertan Akyol'un çekim ekibi ve öğrencilerle yakından ilgilendiği program, önümüzdeki günlerde Türkmax Gurme kanalında izleyicilerle buluşacak.
(MB-Y)

16.01.2017 10:41:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ege Et mezbahası yenilendi
YEREL

EGE ET MEZBAHASI YENİLENDİ
Aydın'ın yıldızları potada çeyrek finale yükseldi
YEREL

AYDIN'IN YILDIZLARI POTADA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Aydın'da su ürünleri kooperatifleri bölge birliği kuruluyor
YEREL

AYDIN'DA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ KURULUYOR
MHP Efeler İlçe Teşkilatından bütünleşme vurgusu
YEREL

MHP EFELER İLÇE TEŞKİLATINDAN BÜTÜNLEŞME VURGUSU
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Valisi Koçak: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olduğum Allah'a Şükrediyorum
YEREL

AYDIN VALİSİ KOÇAK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLDUĞUM ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM
Kuşadası'nda çocuklar için geri dönüşüm eğitimi devam ediyor
YEREL

KUŞADASI'NDA ÇOCUKLAR İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR
Kuşadası'nda &quot; Bir Çin Söyleşisi &quot; yapıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA " BİR ÇİN SÖYLEŞİSİ " YAPILDI
Aydın'da Polisin Tavrı Şaşırtıyor
YEREL

AYDIN'DA POLİSİN TAVRI ŞAŞIRTIYOR
Aydın'da AK Parti siyaset akademisi başladı
YEREL

AYDIN'DA AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ BAŞLADI
Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Nazilli'de cinayet
YEREL

NAZİLLİ'DE CİNAYET
Şehiriçi minibüsü çocuğa çarptı
YEREL

ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSÜ ÇOCUĞA ÇARPTI
Nazilli Ankara'dan 2 puanla dönüyor
YEREL

NAZİLLİ ANKARA'DAN 2 PUANLA DÖNÜYOR
Spor Toto 2. Lig
YEREL

SPOR TOTO 2. LİG
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Erdem; &quot;CHP yine klasik taktiğiyle halkı korkutuyor&quot;
YEREL

ERDEM; "CHP YİNE KLASİK TAKTİĞİYLE HALKI KORKUTUYOR"
Buzlu yola, tuzlu çözüm
YEREL

BUZLU YOLA, TUZLU ÇÖZÜM
Aydın'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI