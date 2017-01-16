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Basketbolun şampiyonları belli oldu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42
Basketbolun şampiyonları belli oldu
Basketbolun şampiyonları belli oldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Yıldız erkekler, Yıldız kızlar Basketbol il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği Mustafa Kın Kız Meslek Lisesi Spor Salonunda oynanan maçların ardından tamamlandı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Süleyman Demirel Ortaokulu, ikinci Elbeyli Ortaokulu, üçüncü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, dördüncü ise Hasan Sünni Ortaokulu oldu. Kızlarda ise birinciliği Süleyman Demirel Ortaokulu,ikinci Elbeyli Ortaokulu üçüncü TOKİ Ortaokulu,dördüncülüğü ise 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi ArkaltI,İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Spor Şube Müdürü Ayhan Çivit,Basketbol İl Temsilcisi Bülent Özdemir ve Beden Eğitimi Öğretmenleri takdim etti.
(MAD-SD-Y)

16.01.2017 10:47:17 TSI
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