16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın'ın yıldızları potada çeyrek finale yükseldi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:44
Aydın'ın yıldızları potada çeyrek finale yükseldi
Aydın'ın yıldızları potada çeyrek finale yükseldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Uşak'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakalarında Aydın'ı temsil eden erkek ve bayan takımları çeyrek finale yükseldi.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2016 - 2017 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol grup müsabakaları 06 - 08 Ocak 2017 tarihleri arasında Uşak ilinde gerçekleştirildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakalarına Aydın'dan 2003,2004 ve 2005 doğumlu sporculardan seçilen basketbol takımları katılım gösterdi.

Erkek ve Bayan Takımları Çeyrek Finalde
Uşak ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol grup müsabakalarında Aydın Erkek Basketbol Takımı Bilecik'i 89-30 gibi farklı bir skorla yenerken, baştan sonra çekişmeli geçen maçta Afyonkarahisar'a 52-50 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Aydın Bayan Basketbol Takımı ise Denizli'ye yenilmesine rağmen Afyonkarahisar'ı yenerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.
10 - 12 Şubat 2016 tarihlerinde Sakarya ilinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol çeyrek final müsabakalarına Aydın'dan bayan ve erkek basketbol takımları katılacak. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, çeyrek finalde Aydın'ı temsil edecek olan bayan ve erkek basketbol takımlarımıza başarılar diledi.
(MB-S)

16.01.2017 10:48:35 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ege Et mezbahası yenilendi
YEREL

EGE ET MEZBAHASI YENİLENDİ
Genç aşçılar 'ÜniŞef'te hünerlerini sergiledi
YEREL

GENÇ AŞÇILAR 'ÜNİŞEF'TE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Aydın'da su ürünleri kooperatifleri bölge birliği kuruluyor
YEREL

AYDIN'DA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ KURULUYOR
MHP Efeler İlçe Teşkilatından bütünleşme vurgusu
YEREL

MHP EFELER İLÇE TEŞKİLATINDAN BÜTÜNLEŞME VURGUSU
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Valisi Koçak: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olduğum Allah'a Şükrediyorum
YEREL

AYDIN VALİSİ KOÇAK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLDUĞUM ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM
Kuşadası'nda çocuklar için geri dönüşüm eğitimi devam ediyor
YEREL

KUŞADASI'NDA ÇOCUKLAR İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR
Kuşadası'nda &quot; Bir Çin Söyleşisi &quot; yapıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA " BİR ÇİN SÖYLEŞİSİ " YAPILDI
Aydın'da Polisin Tavrı Şaşırtıyor
YEREL

AYDIN'DA POLİSİN TAVRI ŞAŞIRTIYOR
Aydın'da AK Parti siyaset akademisi başladı
YEREL

AYDIN'DA AK PARTİ SİYASET AKADEMİSİ BAŞLADI
Aydın'da silahlı saldırı: 1 ölü
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
Nazilli'de cinayet
YEREL

NAZİLLİ'DE CİNAYET
Şehiriçi minibüsü çocuğa çarptı
YEREL

ŞEHİRİÇİ MİNİBÜSÜ ÇOCUĞA ÇARPTI
Nazilli Ankara'dan 2 puanla dönüyor
YEREL

NAZİLLİ ANKARA'DAN 2 PUANLA DÖNÜYOR
Spor Toto 2. Lig
YEREL

SPOR TOTO 2. LİG
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Erdem; &quot;CHP yine klasik taktiğiyle halkı korkutuyor&quot;
YEREL

ERDEM; "CHP YİNE KLASİK TAKTİĞİYLE HALKI KORKUTUYOR"
Buzlu yola, tuzlu çözüm
YEREL

BUZLU YOLA, TUZLU ÇÖZÜM
Aydın'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI