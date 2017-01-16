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Aydın'ın yıldızları potada çeyrek finale yükseldi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Uşak'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakalarında Aydın'ı temsil eden erkek ve bayan takımları çeyrek finale yükseldi.



Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2016 - 2017 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol grup müsabakaları 06 - 08 Ocak 2017 tarihleri arasında Uşak ilinde gerçekleştirildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup müsabakalarına Aydın'dan 2003,2004 ve 2005 doğumlu sporculardan seçilen basketbol takımları katılım gösterdi.



Erkek ve Bayan Takımları Çeyrek Finalde

Uşak ilinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol grup müsabakalarında Aydın Erkek Basketbol Takımı Bilecik'i 89-30 gibi farklı bir skorla yenerken, baştan sonra çekişmeli geçen maçta Afyonkarahisar'a 52-50 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Aydın Bayan Basketbol Takımı ise Denizli'ye yenilmesine rağmen Afyonkarahisar'ı yenerek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

10 - 12 Şubat 2016 tarihlerinde Sakarya ilinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol çeyrek final müsabakalarına Aydın'dan bayan ve erkek basketbol takımları katılacak. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, çeyrek finalde Aydın'ı temsil edecek olan bayan ve erkek basketbol takımlarımıza başarılar diledi.

(MB-S)



16.01.2017 10:48:35 TSI

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