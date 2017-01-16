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Simav'a modern mezbahane

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:45
Simav'a modern mezbahane
Simav'a modern mezbahane

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav Belediyesi, modern bir mezbahane için çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler sonucu, çalışma şartlarının uygun olmadığı belirtilen mezbahanın sil baştan yenileneceğini ifade eti.
Özkan, "Modern mezbahanın yapımı için müracaatları değerlendiriyoruz. Bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olan ilçemizde, arzu ettiğimiz modern mezbahaya en yakın bir zamanda kavuşacağız. Çevre il ve ilçelerdeki modern mezbahaları inceledikten sonra müracaat eden yüklenicilerin çalışma şartları belirleyip, içerisinde büyük baş ve küçük baş hayvan kaldırma vinci, aktarma ve kanama raylı sistemi ve makaraları, kesimleri dinlendirme odası gibi modern bir tesis kurmak için çalışmalar yakın zamanda başlayacak" dedi. (MEİ-EFE)

16.01.2017 10:50:03 TSI
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