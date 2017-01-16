YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenimahalle'nin buz kraliçesi Türkiye birincisi oldu

Yenimahalle'nin buz kraliçesi Türkiye birincisi oldu

- İlk iki sıra Yenimahalle'nin



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni sporcularından Naz Arıcı, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Yetişkinler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi, Neslihan Özşahin ise Türkiye 2'incisi oldu. Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda da Yenimahalle Belediyesi Buz Pateni Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

BELPA Buz Pisti'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sporcuları, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ve Yenimahalleliler ve aileleri yalnız bırakmadı.



Yetişkinlerde madalyalar Yenimahalle'ye

Birbirinden renkli şovlara sahne olan yarışlarda Grup 1 Bayanlar kategorisinde Buz 41 Gençlik Spor Kulübü'nden Hatice Müge Aydoğmuş, Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nden Naz Arıcı, Neslihan Özşahin ve ferdi sporcu İpek Yaprak Azuklu kıyasıya yarıştı. Naz Arıcı yaptığı gösteri ile toplamda 34.97 puanla Türkiye 1'incisi olurken yine Yenimahalleli sporcu Neslihan Özşahin de 24.72 puan alarak Türkiye 2'incisi oldu.

Diğer taraftan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda da Yenimahalle Belediyesi Senkronize Buz Pateni Takımı 58.66 puan alarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

(JA-MK-Y)



16.01.2017 10:51:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER