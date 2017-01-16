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Polis, şüpheli paket ihbarlarını titizlikle değerlendiriyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Vatandaşlardan gelen şüpheli paket ihbarlarını titizlikle değerlendiren Kilis Emniyet müdürlüğü uzman ekipler tarafındani şüpheli paketler olası bomba tuzaklarına fünye aracılığı ile patlatılıyor.

Son günlerde artan terör olayları nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de polis alarm durumunda. 155 Polis İmdat hattına yapılan her türlü şüpheli paket yada şahıs ihbarları seri ve titizlikle değerlendiriliyor. İhbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerini muhafaza altına aldıktan sonra şüpheli paketin bulunduğu bölgeye bomba imha uzmanı gönderiyor. Şüpheli paketin bulunduğu bölge trafiğe kapatılmasının ardından bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek, pakete fünye yerleştiriyor. Uzaktan kontrolle fünye yardımıyla paket patlatılarak, açılıyor.

Diğer yandan Kilis'te bu güne kadar patlatılan şüpheli paketlerin tamamının boş çıkmasına rağmen olası tuzak ve saldırılara karşı tüm paketleri titizlikle inceliyor. Polis yetkililer, şüpheli paketler ve durumundan şüphelendikleri kişileri ücretsiz 155 Polis İmdat hattını arayarak bildirmelerini istediler.

(MAD-SD-Y)



16.01.2017 10:57:05 TSI

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