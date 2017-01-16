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Harran'da değişim sürüyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran Belediyesi, ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürüyor.

Belediye ekipleri, son 2 ay içerisinde, Harran merkez, Uzunyol, Tekneli, Coşanlar, Sugeldi, Çaltılı, Yenidoğan, Gögeç, Koyunluca ve Küplüce mahallelerinde yol ve mahalle içi stabilize çalışması yaptı.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ilçenin neredeyse tamamında kapsamlı bir program dahilinde çalıştıklarını belirterek, "ilçemizin değişimi ve gelişimini hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda, Harran her geçen gün biraz daha güzelleşiyor, daha yaşanabilir bir kent haline geliyor. Harran'a hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Uzunyol Mahalle Muhtarı Halil Börütekin de, mahallesini çamur deryasından kurtaran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

(BB-SD-Y)



16.01.2017 10:58:13 TSI

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