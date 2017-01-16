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Kulalı gençler sokak hayvanları için barınak yaptı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler atık malzemelerden sokak hayvanlarına geçici barınak yaparak örnek bir davranışa imza attı.

Kula Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri ve merkezin öğretmenleri tarafından atık malzemelerden yapılan geçici barınaklar Kent Meydanına ve ilçenin çeşitli bölgelerine bırakıldı. Gençler Kula halkının da barınaklara sahip çıkarak atık yiyeceklerle veya mamalarla sokak hayvanlarına sahip çıkmaları konusunda destek istedi.

Başlatılan proje doğrultusunda daha önce Kula ilçe merkezinde bazı noktalarda bulunan ağaçlara daha öncesinde de kuş kafesi çakılarak, soğuk havalarda kuşların barınabilmesi için güzel bir projeye imza atılmıştı. Kula Gençlik Merkezindeki gönüllü gençlerden Nurcan Doğan, "Kula Gençlik Merkezi olarak atık kutulardan ve straforlardan hayvanlara barınak yaptık. Bu barınakları da hayvanların yoğun olduğu yerlere bıraktık. Vatandaşlarımız da içine yiyecek ve mama bırakabilir. Tek isteğimiz sokak hayvanları soğuk havalarda üşümesin ve aç kalmasın." dedi.

Kula Gençlik Merkezi tekzip öğretmeni Betül Bacak ise, "Soğuk havalar nedeniyle kedi ve köpekler için atık kutulardan barınaklar yaptık. Bu barınaklar sayesinde kediler ve köpekler soğuklardan etkilenmeyecek.." derken, Betül Bacak ise vatandaşların atık yemeklerini bu barınaklara koymalarını isteyerek, "Türk milleti olarak inancımız doğrultusunda sokak hayvanlarını sahip çıkalım ve onlara yardımcı olalım. Aç kalmamalarını sağlayalım." diye konuştu.

Kula Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk de şunları söyledi: "Etkinliğe katılanların kolektif çalışması sonucunda sokak hayvanlarının soğuk havalarda barınabilecekleri geçici barınaklar yaptık. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyoruz. Kula halkından da destek bekliyoruz."

(HY-SC)



16.01.2017 11:02:53 TSI

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