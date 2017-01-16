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Toroslar'ın perileri üçüncü sıraya yerleşti



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, hafta sonu 7'nci Bölge Kapalı Spor Salonunda konuk ettiği Ankara Altınel Spor Kulübü'nü 77-54 mağlup ederek, Bölgesel Ligde üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde üstü üste kazandıkları maçlarla hedefine ilerleyen Toroslar'ın perileri, Ankara Altınel Spor Kulübü'nü yenerek aldığı bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Bu sonuçla 2'inci lige bir adım daha yaklaşan Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 14'er puanı bulunan Giresun Üniversitesi ve As Kadirli'nin ardından 3'üncü sıraya yerleşirken, bu hafta deplasmanda Eskişehir ARGE Basketbol Spor ile karşı karşıya gelecek.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ligin en genç kadrosuna sahip olmalarına rağmen, güçlü kadrosu ve deneyimli teknik ekibiyle ligde dikkat çeken Toroslar Belediyesi Kadın Basketbol Takımını aldıkları bu önemli galibiyetten dolayı kutlayarak, takımın hedefine ulaşacağına inandıklarını belirtti.

(KYM-Y)



16.01.2017 11:09:34 TSI

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