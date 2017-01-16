YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da 'Atık Kağıdım Ağaç Oldu' kampanyası

Iğdır'da 'Atık Kağıdım Ağaç Oldu' kampanyası



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Atık Kağıdım Ağaç Oldu' kampanyasına Iğdır Belediyesi de destek verdi.

Kampanya kapsamında Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Iğdır Belediye Eş Başkanı Murat Yikit'i makamında ziyaret ederek kampanya hakkında bilgi verdi. Kamu kurumlarında kırtasiye ve benzeri ambalaj atıklarının çok yüksek boyutta olmasının ülkede genel bir sorun olduğunu belirten Yikit, "Bu noktada çözüm üretmek hem yerel yöneticiler açısından hem de bütün kamu kurumları açısından oldukça önemli. Biz bu konuya yoğun ilgi gösteren ve çaba harcayan başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Aslında hepimiz günlük hayatımızda aynı şeyi yapıyoruz. Gerek evimizde gerekse sokakta, çalıştığımız yerlerde ambalaj atıklarımızı gelişi güzel atıyoruz. Bunların geri dönüşümünün olduğunu ve ülke ekonomisine, toplum ekonomisine geri dönebilecek atıklar olduğunu herkese hatırlatmalıyız. Böyle önemli bir kampanyada belediyemizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Biz Iğdır Belediyesi olarak şimdiden hayırlı olsun diyoruz ve bu kampanyada tüm belediye personellerimizle birlikte elimizden gelen desteği ve çabayı göstereceğiz. İnşallah geri dönüşü de hem belediyemize hem de toplumumuza daha ekonomik ve faydalı olur" dedi.

(MSA-Y)



16.01.2017 11:10:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER