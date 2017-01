YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ege Et mezbahası yenilendi

Ege Et mezbahası yenilendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et kombinası yenilerek esnaf ve üreticilerin hizmetine girdi.

Konuyla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Büyükşehir Belediyemiz, Ege Et AŞ'ye ait mezbaha tesisleri yenilenerek bölgenin en modern tesisi haline gelmiş olup, tesisimiz Aydınlı esnaf ve üreticimizin hizmetine girmiştir. Halkımızın bilgisine sunarız" denildi.

(MB-Y)



16.01.2017 11:13:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER