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Boyalıca'da yollar yenileniyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:12
Boyalıca'da yollar yenileniyor
Boyalıca'da yollar yenileniyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediyesi, Boyalıca Mahallesi'nin yollarını yeniliyor.
Boyalıca Mahallesi'nde alt yapı sonrası bozulan yollara parke taşı döşeniyor. Belediye Başkanı Osman Sargın, çalışmaları yerinde inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Osman Sargın, "İznik merkez dâhil olmak üzere alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yolları havalar el verdiğince onarmaya ve yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye özen gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları bitireceğiz. Bir kaç gün önce de Boyalıca'da başlayan parke taşı çalışmaları süratle ilerliyor" dedi.
(MŞ)

16.01.2017 11:16:34 TSI
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