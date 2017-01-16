YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Boyalıca'da yollar yenileniyor

Boyalıca'da yollar yenileniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediyesi, Boyalıca Mahallesi'nin yollarını yeniliyor.

Boyalıca Mahallesi'nde alt yapı sonrası bozulan yollara parke taşı döşeniyor. Belediye Başkanı Osman Sargın, çalışmaları yerinde inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Osman Sargın, "İznik merkez dâhil olmak üzere alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yolları havalar el verdiğince onarmaya ve yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye özen gösteriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları bitireceğiz. Bir kaç gün önce de Boyalıca'da başlayan parke taşı çalışmaları süratle ilerliyor" dedi.

(MŞ)



16.01.2017 11:16:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER