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Başkan Kamil Saraçoğlu: STK'ların yanındayız

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:13
Başkan Kamil Saraçoğlu: STK'ların yanındayız
Başkan Kamil Saraçoğlu: STK'ların yanındayız

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 'Yeni Bir Hayat Yeni Bir Nefes Derneği'nin organize ettiği 'Gençlerimizle El ele' programına katıldı.
Okmeydanı Mahallesi Kale Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bu tür sivil toplum kuruluşlarının bulunması bizleri her zaman mutlu etmiştir.Çünkü bir toplumu doğruya yönlendiren, toplumdaki samimiyeti ve birliği sağlayan en önemli kurumların başında sivil toplum kuruluşları gelir.Bizler de bu kuruluşlara gerekli yardımı yapmalı, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına çocuklarımızı bu kuruluşlara yönlendirmemiz gerekmektedir. Biz büyüklerin sorumluluğu, küçüklerimizin hayatlarında doğru yolu göstermektir. Bazen bu konuda yetersiz kalabiliyoruz. Yetersiz kaldığımız noktalarda da bu tür sivil toplum kuruluşları devreye girerek eksikliklerimizi gideriyor. Biz her zaman bu düşünceyle sivil toplum kuruluşlarına gerekli desteği verdik destek vermeye de devam edeceğiz.
Bunun gibi sivil toplum kuruluşlarının daha fazla olmasını diliyorum" dedi. (EFE)

16.01.2017 11:13:07 TSI
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