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Kaymakamlar fikir alışverişinde bulundu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:15
Kaymakamlar fikir alışverişinde bulundu
Kaymakamlar fikir alışverişinde bulundu

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Kula Kaymakamı Osman Güven'i makamında ziyaret etti. Ziyarette her iki ilçedeki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Kula ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Güven'e 'Hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kula hakkında bilgi veren Kula Kaymakamı Osman Güven ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti. "Bizler devletin birer bireyleri olarak ilçelerimizin gelişimi için fikir alışverişlerinde bulunuruz" diyen Kaymakam Güven, "Bu doğrultuda meslektaşlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Komşu ilçemiz olan Sarıgöl Kaymakamı ve meslektaşım Sayın Çetin Kılınç'ın ilçemize gelerek şahsımı ziyaret etmesi bizi onure etti. Kendilerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan ziyaretin her iki ilçe açısından da verimli geçtiğini belirten Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da ilçelerde yapılan çalışmalar için fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, meslektaş dayanışmasının önemine dikkat çekti.
(HY-SC)

16.01.2017 11:19:44 TSI
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