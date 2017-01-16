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Dede yadigarı kedi için seferberlik

- Kedisi kaybolan Baybaş'a halı yıkama firmasından destek geldi



(Fotoğraflı)



Bülent İba

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dede yadigarı kedisini arayan Yunus Baybaş'a halı yıkama firmasından destek geldi.

Doğubayazıt'ta ikamet eden pastane işletmecisi Yunus Baybaş, dedesinden kalma kedisinin aramaya devam ediyor. Konunun basına yansıması üzerine ilçede faaliyet yürüten bir halı yıkama firması, destek amaçlı Yunus Baybaş'ın dedesinden kalma kedisini bulup getirenin evindeki halıların tümünü bir yıl boyunca ücretsiz yıkayacağını açıkladı. Çevre yolu üzerinde bulunan firmanın sahibi Mehmet Sıddık Doğan, "Yunus arkadaşımızın kedisi kaybolmuş. Gece gündüz her yerde onu arıyor. Allah rızası için kediyi bulan getirsin, bende bir destek sunmak için kediyi getirenin bir yıl boyunca halılarını ücretsiz yıkayacağım. Zaten Yunus kendisi de kedisini bulana 5 bin TL verecek" dedi.

(MSA-Y)



16.01.2017 11:20:13 TSI

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