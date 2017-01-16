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"Bin Kelime Bin İşlem" bilgi yarışması



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Başkent Üniversitesi Özel Başkent Ortaokulunda, Matematik ve Türkçe derslerini öğrenciler için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla "Bin Kelime Bin İşlem" isimli bilgi yarışması düzenlendi.

Matematik zümresi tarafından okulun tiyatro salonunda organize edilen bilgi yarışması, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yarışma öncesi TEOG sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan 8.sınıf öğrencisi Yağız Durmaz, "Başarıya nasıl ulaşılır?" sorusuna cevap verdi. Yağız Durmaz, "Başarının anahtarı verimli ders çalışmaktır. Çalışma isteği içimizden geldiği zaman başarıyı da devamında getirir. Siz de başarılı öğrenciler arasına girmek istiyorsanız dersi derste öğrenip hemen konu tekrarı yaparak soru çözmelisiniz" dedi.

Daha sonra okul öğrencileri tarafından "Başarı İçin Neler Yapmalıyız?" konulu video gösterimi gerçekleştirildi. Program, yarışma kurallarının anlatılması ve yarışmacı grupların tanıtılması ile devam etti.

7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 6 grubun katıldığı "Bin Kelime Bin İşlem" bilgi yarışması, büyük rekabete sahne oldu. Yarışma sonunda Batuhan Kuşcu ve Zeynep Sude Binici rakiplerini geride bırakarak birincilik kupasını elde etti. Diğer yarışmacılara ise katılım sertifikası verildi.

(ELF-Y)



16.01.2017 11:28:58 TSI

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