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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Şaphane ilçesinden toplanan 1 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:30
Şaphane ilçesinden toplanan 1 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi
Şaphane ilçesinden toplanan 1 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinden toplanan 1 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderildi.
İHH İnsan Yardım Vakfı öncülüğünde Kaymakamlığımız, Şaphane Belediye Başkanlığı, Türk Kızılayı Şaphane Şubesi işbirliği ile İlçemizden yapılan gıda malzemesini Halep'e ulaştıracak olan yardım TIR'ı dualarla yola çıktı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Vekili Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Sağlam, Hüseyin Onur, İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, Türk Kızılayı Şaphane Şube Başkanı İbrahim Tokyay, kurum yöneticileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Yardımlarından dolayı Şaphane İlçesi yöneticilerine ve halkına teşekkür eden İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, "Başlattığımız kampanyayı destekleyerek kısa bir sürede bir tır dolusu gıda malzemesini bölgeye göndermek için hazırladınız. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Kütahya olarak Halep'e 22. nci yardım tırını gönderiyoruz" dedi.
Kaymakam Vekili Ahmet Karaaslan, "Yardım kampanyasına yoğun ilgi ve desteklerinden dolayı Şaphane Halkımıza, ilçe yöneticilerine, Kızılay Şube Başkanlığına, köy ve mahalle muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu. (EFE)

16.01.2017 11:34:34 TSI
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