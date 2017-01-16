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Milas'ta AKUT ailesi büyüyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:30
Milas'ta AKUT ailesi büyüyor
Milas'ta AKUT ailesi büyüyor

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Muğla Milas AKUT Birimi'ne yeni katılan gönüllülere, AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu tarafından oryantasyon eğitimi verildi. Yeni gönüllülerin katılımıyla AKUT ailesi günden güne büyümeye devam ediyor.
Doğada ve depremde arama kurtarma, teknik dağ arama kurtarma,akarsu ve sel kurtarma, orman yangını konularındagerçekleştirdikleri çalışmalarla can kurtaran AKUT, Milas'taki yeni gönüllülerine oryantasyon eğitimi verdi. AKUT Milas Birimi'nin Ahmet Çavuş Mahallesi Lozan Caddesi'nde bulunan toplantı salonunda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu katıldı.
AKUT'un bu yıl 20. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirten Uslu, AKUT'un tüm gönüllülere kapısının açık olduğunu belirterek, "Gönüllülerin mesleklerinin üyelikte önemi yoktur. Ayrıca fiziksel durumları dakriterimizdeğil. Örneğin benim ekibimde, geçirdiği rahatsızlık sonucunda kalçasıprotezliolan fakat yıllardır çalışmalara devam eden arkadaşımız var. Operasyona çıktığımızda bir arkadaşın araçta kalması gerektiği durumlarda bize destek oluyor. Yoksa aracaoperasyonel bir arkadaşımı bırakmam gerekecek. Operasyonlarda lojistik destek olan arkadaşlarda, sahadaki arkadaşlar kadar önemlidir. Soğuk havada uzatılan bir bardak çay, sıcak havada uzatılan bir bardak su gücümüze güç katıyor. Burada herkesin yasalar ve tüzüğümüz çerçevesinde mutlaka yapabilecekleri bir şey vardır. İşsiz gençlerimizin, zamanının bir kısmını ayırabilecek ev hanımlarımızın, emekli beylerimizin, öğretmenlerimizin, memurlarımızın yapacağı pek çok konu var.Dolayısıyla herkesin arama kurtarma konusunda yetkin olmasına gerek yok AKUT üyesi olabilmesi için." dedi.
AKUT'un çalışma prensipleri, misyonu hakkında da gönüllülere bilgi veren Uslu, AKUT'ta eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çekerek verdikleri eğitim çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Oryantasyon Eğitimi katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.
(MB-Y)

16.01.2017 11:34:51 TSI
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