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Milas THM topluluğundan konser



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun gerçekleştirdiği konser tam not aldı.

Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, yeni yıl konserinde dinleyenlerin beğenisini kazandı. Çeşitli meslek gruplarından çok sayıda kadın ve erkeğin saz, koro ve solo olarak sahne aldığı konser, geçtiğimiz cuma günü Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konseri Milas Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Faik Karagöz ve belediye meclis üyeleri de izledi.

Ahmet Algur'un şefliğindeki koroda Olcay Aydilek Kır, Ayşe Yıldırım, Gizem Akdoğan, Cansu Soydan, Nuray Gözel, Beyza Yıldırım, Huriye Aksoy, Gönül Avaz, Esin Ökten, Ebru Karacan, Asiye Subaşı, Şengül Salım, Zeynep Maaşoğlu, Aybüke Sena Salım, İlhan Hazer, Hasan Salım, Mehmet Hamdi Balıkçı, Mustafa Giresun, Fuat Turan, Mustafa Şen, Buğra Türkoğlu, Ahmet Bozkurt, Şenol Sandal, Mehmet Yılmaz, Mustafa Gülekçi, Atakan Akdoğan, sazlarda Şaban Türkoğlu, Erol Gülten, Ali Oruç, Mustafa Özalp, Sadık Selçukkaya, Ülker Barbaros, Hakan Kayatemur Denizli, Aydın, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir gibi Türkiye'nin çeşitli yöresine ait 29 türkü seslendirdi.

Koro ve solo olarak icra edilen eserlerin seslendirildiği konser beğeniyle izlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan Ve Başkan Muhammet Tokat koro şefi Ahmet Algur'a ve Türk Halk Müziği Topluluğu üyelerine teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim ettiler.

Milas Kaymakamı Eren Arslan türkülerin önemli kültür hazinelerinden olduğunu ifade ederek, "Bu akşam bütün bir haftanın yorgunluğunu atmamızı sağlayan ve bizi değişik duygularla memleketimizin dört bir köşesinde dolaştıran güzel türkülerle buluşturan koro üyelerimize ben de teşekkür ediyorum. Türküler yaşam biçimimiz, duygularımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, bizi biz yapan önemli değerlerimizden ve hazinelerindendir. Bu akşam bize bu hazineleri sunan değerli hocalarımıza ve türkülere gönül verip zaman ayıran amatör duygularını profesyonelce sergileyen bütün solist ve koro üyelerine, değerli saz üstatlarına ben de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milas Belediye Başkanı Tokat da ; "Koromuza teşekkür ediyorum. Söylenmesi ve çalınması bir birinden zor eserleri gayet başarılı bir şekilde icra ettiniz sizleri tebrik edip teşekkür ediyorum. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde dinlemeye gelen insanlara neşe ve yaşam sevinci kattınız. Bu akşam kültür ve sanat hayatını canlı tutmak için çanla başla çalışan birer nefersiniz. Bu anlamda da sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerek şefimiz Ahmet Algur olsun gerekse saz ve ses üstatlarımız günlük hayatlarından zaman ayırıp öz veri ile çalıştılar ve bizlere bu güzel konseri hazırladılar. Ben bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyor ve tüm topluluk üyesi arkadaşlarımıza teker teker teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konser çekilen hatıra fotoğrafları ardından sona erdi.

(DL-MB-Y)



16.01.2017 11:35:20 TSI

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