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Bireysel basınçlı sulama hibe desteği başvuruları başladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:35
Bireysel basınçlı sulama hibe desteği başvuruları başladı

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvuruları başladı.
Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verildiği ve hibe tutarlarının gerçek kişiler için 100 bin TL, tüzel kişiler için 200 bin TL olduğunu bildirdi. Hibe desteğine başvurmak isteyen çiftçilerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nurettin Kıyas, program kapsamında hibe desteği verilecek konuları şöyle sıraladı.
"Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması".
(MŞY-AKK-Y)

16.01.2017 11:40:06 TSI
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