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Kozan'da kaçak ekmek ve tatlı operasyonu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:36
Kozan'da kaçak ekmek ve tatlı operasyonu
Kozan'da kaçak ekmek ve tatlı operasyonu

(Fotoğraflı)

Erol Karaoğlan
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçe belediyesi zabıta ekipleri sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen ve ilçede satışa sunulan ekmek ve tatlı ele geçirdi.
Zabıta müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler yaptıkları baskınla 200 paket Suriye ekmeği ve 100 kilo civarında tatlıya el koydu. Üretim koşulları bilinmeyen ve ilçeye dışarıdan getirildiği tespit edilen ekmek ve tatlıların, ilçede yaşayan Suriyeli vatandaşların tüketimine yönelik satıldığı öğrenildi. Satış yapan Suriyeli hakkında idari yaptırım tutanağı tutulurken, ekmek ve tatlılar yem olarak değerlendirilmesi için Kozan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Zabıta yetkilileri vatandaşları, ekmek başta olmak üzere sağlıksız koşullarda üretilen gıda maddelerini satın almamaları konusunda uyardı.
Elde veya seyyarda kaçak satış yapanları gören vatandaşların zabıtaya ihbarda bulunmaları istendi.
(EKA-Y)

16.01.2017 11:40:32 TSI
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