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Adanalı engellilerin kar sevinci

- Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Torosların eteklerinde kartopu oynadılar, kardan adam yaptılar, piknik keyfi yaşadılar



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile gençlere kar sevinci yaşattı. Pozantı'nın Akçatekir yaylası Karboğazı mevkiine giden dezavantajlı bireyler, aileleriyle birlikte kartopu oynayıp, kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.

Adanalı engelli bireylerin yaşama sevincini arttırmak ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak amacıyla hizmetler üreten Adana Büyükşehir Belediyesi, karda piknik etkinliğinin de destekçisi oldu.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyesi 106 çocuk ve genç ile aileleri, otobüslerle Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası Karboğazı mevkiine gitti. Engelliler, Torosların eteğinde beyaza bürünen doğada kartopu oynayıp, kardan adam yaparak keyifli saatler geçirdi. Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ve ekip arkadaşları da, engellilere mangalda sucuk-ekmek ikram ederek, piknik keyfi yaşattı.

Dernek Başkanı Hacer Bulut, Adanalı engelli çocuk ve gençlerin destekçisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti. Daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yurt gezileri yaptıklarını, tatil imkanı bulduklarını vurgulayan Hacer Bulut, "Engelli çocuklarımızın bir çoğu yaşamlarında kar görmemişti. Güneşli havayı fırsat bilip, çocuklarımızla Karboğazı'na gittik. Orada kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklarımızın sevinci görülmeye değerdi. Bize bu imkanı sunan Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

(ELF-Y)



16.01.2017 11:41:49 TSI

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