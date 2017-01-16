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Başkan Vekili Uzan, araç parkında inceleme yaptı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, belediyenin araç parkında incelemelerde bulundu.

Beraberindeki Fen İşleri Müdürü Selda Zırhlı ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili Deniz Sakcı ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan belediyenin araç kademesinde incelemelerde bulunan Hacı Arslan Uzan, ilgililerden bilgiler aldı. Görevlendirmeden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen araçları da inceleyen Başkanı Uzan, Bulanık Belediyesinin vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için hızla yeniden yapılandığını söyledi. Hacı Arslan Uzan, "Önceliğimiz vatandaşlara daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet edebilmek. Yeniden yapılanan belediyemizde ihtiyaç olan araçları birer birer filomuza katacağız. Eski ve kullanılamaz durumda olan araçları da hurdaya çıkartacağız. Burada arkadaşlarımız, Bulanık Belediyesinin imkanlarıyla çok güzel işler yapıyorlar. Arızalanan bir araç kısa sürede kendi imkanlarımızla tekrar trafiğe çıkabiliyor. Tabi bu arada filonun yenilenmesi için çalışmalarımız da sürüyor. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek için elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

(MSA-Y)



16.01.2017 11:50:50 TSI

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