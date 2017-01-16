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UR-GE destekli 12 Gaziantepli halı firması Domotex ile devler liginde



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GAZİANTEP (İHA) - Urge projesi desteği ile Almanya'nın Hannover kentindeki Domotex 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları fuarında ilk kez stant açan 12 Gaziantepli halı firması, uluslararası arenada görücüye çıktı.

Gaziantepli 12 halı firması, Ekonomi Bakanlığı desteği ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) bünyesinde yürütülen "Makine Halıcılığında Sürdürülebilir Liderlik" URGE projesi kapsamında bu yıl ilk kez Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında stant açtı. Stantta halı firmalarını yalnız bırakmayan GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, firmaların stantlarını gezerek, bilgi aldı. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan ve 2017 koleksiyonlarını sergileyen Gaziantepli halı firmaları kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Ekonomi Bakanlığı ve GAİB'e teşekkür etti.

Fuarı değerlendiren GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, dünya halı piyasalarındaki pazar payını arttırmaya çalışan halı firmalarına Gaziantep'ten 12 yeni halı firması daha katıldığını söyledi. Kaplan, Makine Halıcılığında Sürdürülebilir Liderlik" URGE projesi kapsamında Efor Halı, Soyluser Halı, Yüksel Halı, Erkaplan Halı, Emek Halı, Kayra Halı,Deha Halı, Arda Halı, Evşer Halı, Tat Halı, Öztürkler Halı ve Roza Halı GAİB tarafından organize edilen URGE stantında ilk kez uluslar arası bir halı fuarında stant açarak halının devler ligi olarak bilinen Domotex'te yerlerini aldığını ifade etti. Geçen yıl 56 halı firmasının stant açtığı Domotex Hannover Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'da bu yıl 81 firma stant açarak yeni bir rekora da imza attığını sözlerine ekleyen Kaplan, GAİB'in bölge ihracatını arttırma çabaları yanında uluslar arası fuarlarda yeni firmalarında yer alması yönündeki çabalarının bu yıl sonuç verdiğini vurguladı. Salahattin Kaplan fuarın firmalar için yüksek moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Ekonomi Bakanlığı desteği ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) bünyesinde yürütülen 'Makine Halıcılığında Sürdürülebilir Liderlik' URGE projesi kapsamında bugüne kadar dünyanın önemli fuar organizasyonlarına çıkarma yapan Gaziantepli halıcılar Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'da kendilerine ayrılan alanda firmalarının stantlarını açarak, ürünlerini sergileme şansı buldu. Proje kapsamındaki 22 firmanın 12'si stant açarken toplam 38 firma temsilcisi de fuara katılarak gerekli temasları sağladı. Proje kapsamında 2016 yılında da bir çok faaliyete katılan firmalarımız için Domotex Hannover farklı bir önem taşıyor. Fuarın ilk gününden itibaren GAİB stantında yer alan firmalarımızın kendi stantlarına ilgi memnuniyet verici. 2017 yılı için koyduğumuz 1 milyar 500 bin dolarlık hedefi yakalaya bilmek için bütün sektör yıl boyunca tanıtım ve pazarlama çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Halıcılardan GAHİB'e de teşekkür

Bu yıl ilk kez Domotex Hannover'de stant açan firma temsilcileri de yaptıkları değerlendirmede, GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan'a teşekkür derek, "GAİB firmalarımızın uluslar arası halı pazarlarında daha etkin rol alabilmesi için büyük çalışmalara ve bu çalışmaların sonucunda başarılara imza atıyor. Ekonomi Bakanlığımıza ve GAHİB Başkanımız Salahattin Kaplan ve yönetim kuruluna sağlanan desteklerden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Fuarın ilk gününden itibaren farklı ülkelerden gelen alım heyetleriyle görüşmeler yapmaya başladık. Fuar süresince bu görüşmelerin süreceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte de uluslararası fuarlara stant açarak katılmak istiyoruz" dedi.

(SD-Y)



16.01.2017 11:51:08 TSI

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