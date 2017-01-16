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ALTİD sahilleri temizledi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) şiddetli yağış sonucu sahilde oluşan kirliliği temizledi.

Şiddetli yağış sonrasında deniz kıyılarında oluşan kirliliği ALTİD temizlik ekibi ortadan kaldırıyor. Alanya'nın doğu ve batı bölgelerinde gün boyu süren çalışmalarla sahiller eski görünümüne kavuşuyor. ALTİD Başkanı Burhan Sili, sahillerde düzenleme ve temizlik çalışmalarını 12 ay boyunca sürdürdüklerini hatırlatarak, "Şehir temizliği sadece kurumlar ve temizlik personeliyle sağlanamaz. Yerli veya yabancı, özellikle yerleşik yaşayan vatandaşlarımızın çok duyarlı olması gerekiyor. Şehrin herhangi bir yerinde mazgallara atılan sigara izmaritleri veya denize bağlanan akarsu kanallarına atılan içecek şişeleri gibi atıklar, şiddetli yağmur sonrasında sahillerde büyük kirliliklere sebebiyet veriyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.01.2017 11:53:23 TSI

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