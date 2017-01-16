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Malatya İdmanyurdu transferde 5 futbolcuyla anlaştı

- Kulüp Başkanı Dönmez:

- "Hedefimiz doğrultusunda 5 futbolcuyla anlaştık"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya amatör küme futbol tarihinin en eski takımlarından biri olan Malatya İdmanyurdu, 2. amatörde koyduğu şampiyonluk hedefi doğrultusunda 5 futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp Başkanı Bahri Dönmez, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda 5 futbolcuyla her konuda anlaştıklarını ifade etti. Malatya İdmanyurdu Kulübü Başkanı Bahri Dönmez yaptığı açıklamada, "Malatya İdmanyurdu olarak eski güzel günlerimize dönüp, önce 1. Amatör Küme daha sonra da profesyonel liglere yükselmek için bir hedef koyduk. Bu hedefimiz mutlak surette şampiyonluk. Bunun için transfer çalışmalarına başladık. 5 futbolcuyla anlaşmaya vardık" diye konuştu.

"İdman yurdunu arzuladığınız noktaya getireceğiz"

Kulüp olarak hedefledikleri noktaya ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Dönmez, "Hedefimize ulaşmak için mevcut takımımızı güçlendireceğiz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucu Malatya İdmanyurdu'nu üst seviyelere taşıyacak ahlaklı ve kaliteli futbolcularla bir ön görüşme yaptık ve 5 futbolcu ile prensipte anlaşmaya vardık. Amatörde protokol yok ama arada değerli spor adamlarımız var. Onlara da Malatya İdmanyurduspor kulübü adına teşekkür ediyorum. Bir de sürekli İdmanyurdu ne olacak diye soran değerli ağabeyim ve kardeşlerime 'bekleyin İdman yurdunu arzuladığınız noktaya getireceğiz' demek istiyorum. Şampiyonluk parolası ile lige hazırlanıyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

(MT-SD-Y)



16.01.2017 11:53:36 TSI

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