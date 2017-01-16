Meme kanserinde ekip çalışmasıyla tedavi mümkün
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, Acıbadem Eskişehir Hastanesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir sağlık söyleşisi gerçekleştirildi.
Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Acıbadem Eskişehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer katılımcıları "Meme Kanseri ve Güncel Tedavi Yaklaşımları" konusunda bilgilendirdi. Tahberer konuşmasında, "Meme kanseri için 40 yaşından sonra yıllık mamografiler çektirilmelidir. Yılda bir kez bir uzman tarafından meme muayenesi yapılmalıdır. Eğer, 1. derece akrabalarda meme kanseri varsa, bu muayenelerin sıklığı veya tipinin değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için uzman görüşü alınmalıdır. Meme kanseri tedavisinde hastalığın evresine ve hastanın klinik durumuna göre, ameliyat, kemoterapi, ilaç tedavisi, radyoterapi ve hormon tedavisi gibi seçenekler bulunuyor. Eskiden ölümcül olabilen bu hastalık, günümüzde ileri teknolojik cihazlar ve iyi bir ekip çalışmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor" ifadelerini kullandı.
(KA-MET-Y)
16.01.2017 11:54:00 TSI
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