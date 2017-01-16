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Fındıktaki külleme hastalığı kitap oldu



TRABZON (İHA) - Türk fındığının üretim aşamasında son yıllarda yaşadığı en önemli tehlike olan külleme hastalığı ile ilgili olarak yapılması gerekenler rapor halinde kitap olarak yayınlandı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından 25 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Fındıkta Külleme Çalıştayı'nda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda hazırlanan ve 80 sayfalık kitap halinde yayınlanan rapor ilgili kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmeye başlandı. TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) katkıları ile kitap haline getirilen raporda çalıştaya, külleme hastalığı ile ilgili araştırmalarını sunan akademisyenler ile sektörün içindekilerin görüşlerinin yer aldığını söyledi.

Köleoğlu, "Bu konuda her kesimden geniş katılımla yapılan çalıştayda ortaya konan ve sonuç bildirisi ile kamuoyu ile paylaşılan önerilerin acilen uygulamaya konulması gerekmektedir. Bulaşıcı özelliği de bulunması nedeniyle tüm fındık bahçelerinde aynı zaman diliminde ve topyekün bir şekilde mücadele gerektiren hastalık için devletin yapması ve alması gereken tedbirler vardır" dedi.

Köleoğlu, "Fındıkta Külleme Çalıştayı" kitabını devlette konu ile ilgili olanların yanı sıra sektörde yer alanların tamamına da göndermeye başladıklarını belirterek fındıkta yapılan çalışmalara özel bir ilgi gösteren TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde yakında Ankara'da geniş katılımlı bir toplantı için hazırlık yaptıklarını da söyledi. Köleoğlu, bu toplantıda özellikle devletin hastalıkla mücadelede yapması gerekenler konusunda adım atmasını beklediklerine de vurguladı.

(OK-ÖS-Y)



16.01.2017 11:56:19 TSI

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