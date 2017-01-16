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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Eski komutandan başkana ziyaret

16 Ocak 2017 Pazartesi, 11:59
Eski komutandan başkana ziyaret
Eski komutandan başkana ziyaret

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Bir süre önce Düzce ilinde görev yapan İl Jandarma Alay Komutanı Ramazan Akça, Düzce Belediye Başkanı ve Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Düzce Belediye Başkanı ve Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş, Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Akça' ya yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
(TT-AY)

16.01.2017 12:03:55 TSI
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