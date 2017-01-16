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Eski komutandan başkana ziyaret



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Bir süre önce Düzce ilinde görev yapan İl Jandarma Alay Komutanı Ramazan Akça, Düzce Belediye Başkanı ve Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Düzce Belediye Başkanı ve Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Keleş, Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Akça' ya yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

(TT-AY)



16.01.2017 12:03:55 TSI

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