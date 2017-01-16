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Aydemir ailesinin imdadına Efeler Belediyesi yetişti



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Paşa Yaylası'nda mahsur kalan Aydemir ailesinin imdadına Efeler Belediyesi ekipleri yetişti.

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı Aydın'da da etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerine yağan kar, Paşa Yaylası ile ilçe merkezi arasındaki karayolunu tamamen kapattı. Yiyecek stokları tükenen Hüsnü Aydemir ve akrabaları kar nedeniyle şehir merkezine inemeyince Efeler Belediyesi'nden yardım istedi.



Hafta sonu belediyeye gelen telefonun ardından harekete geçen ekipler kar yağışı ve sis altında aileye ulaştı. Ekipler greyderler ve dozerler ile gün boyunca Aydemir ailesi ve Paşa Yaylası'nda yaşayan diğer vatandaşların şehir merkezine rahatça ulaşmaları için karayolunu kaplayan karı temizledi.

Her zaman halkın yanında olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Ailemiz yağan kar nedeniyle ilçe merkezimize ulaşım sağlayamamış. Stoklarındaki yiyecekleri de bitince iyice zor durumda kalmışlar. Belediyemizi arayarak yardım istediler ve ekiplerimiz hızla aileye ulaşarak sorunlarını giderdi" dedi.

Efeler Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Hüsnü Aydemir, "Hayvanlarımızın yemleri ve bizim yiyeceklerimiz tükenmişti. Bugün de şehir merkezine inemeseydik açlık ve soğuktan donarak yaşamımızı yitirebilirdik. Belediye ekipleri yardım çağrımıza kısa sürede yanıt vererek bizi kar esaretinden kurtardılar. Başkanımız Mesut Özakcan başta olmak üzere bizim için mesai yapan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MU-MB-Y)



16.01.2017 12:03:57 TSI

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