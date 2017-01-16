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Milas'ın köylerinde hırsızlık alarmı



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Haber : Demet Leyne

Kamera : Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ın kırsal mahallerini özellikle hedef tahtası haline getiren motosikletli hırsızlar, köy büfelerini soymaya başladı. Hırsızlık olayları, kırsal mahallelerde endişeye yol açtı.



Milaslı köylülerin bugünlerde başları motosikletli hırsızlarla dertte! Özellikle kırsal mahalleleri tercih eden motosikletli hırsızlar, köy büfelerini soymaya başladı. Yaşanan hırsızlık olayları karşısında neye uğradığını şaşıran köylüler, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Gözlerine kestirdikleri köy büfelerinden; yüklü miktarda tekel ürünlerini çalıp, kasalarını soyan hırsızlar kırsal mahallerde endişe yaratmaya başladı.

Milas'ın birçok köy büfesini soyan hırsızlar, son olarak Ağaçlıhöyük ve Alaçam Mahalleleri'nde hırsızlık girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde gece 02.00 sıralarında; Alaçam'da bir büfeyi soyan ve yaklaşık 7 bin liralık tekel ürününü çalarak esnafı maddi hasara uğratan hırsızlar olayın ardından aynı gün içerisinde Ağaçlıhöyük Mahallesi'ne geçti. Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde köy meydanında bulunan mobese kamerasına takılan maskeli hırsızlar, kameralara aldırmadan büfeyi soydu. Saniye saniye hırsızlık anını kaydeden mobese kamerasına aldırmadan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli 2 kişi, büfeden çaldıkları yaklaşık 6 bin liralık tekel ürünlerini bir çuvala koyup oradan hızlıca uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık olayları sonrasında, işletme sahipleri Milas Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere durumu haber verdi.

2 HAFTA ARAYLA AYNI BÜFEYİ SOYDULAR!

Hırsızlık olaylarının ilk kez yaşanmadığını ifade eden mahalleliler; geçtiğimiz Kasım ayında da Ulaş Mahallesi'nde aynı hırsızların güvenlik önlemlerine rağmen 2 hafta arayla 2 kez aynı büfeyi soyduğu ve büyük bir maddi zarara uğrattığı öğrenildi.

Mahalleliler, güvenlik önlemleri için yetkililerden mobese kameraları istediklerini kaydederek "Motosikletli 2 kişi, köyleri hedef aldı. Köylerimizin giriş çıkışlarında yeterli mobese kamerası olmadığı için, hırsızlık yapıyorlar. Maddi manevi zarara uğruyoruz. Güvenlik endişesi duyuyoruz." ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattıkları öğrenildi.

(DL-MB-Y)



16.01.2017 12:05:58 TSI

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