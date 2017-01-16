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Selvili Cadde'ye viyadüklü çözüm

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:04
Selvili Cadde'ye viyadüklü çözüm
Selvili Cadde'ye viyadüklü çözüm
- Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye bölgesine bağlayan Selvili Cadde'nin İntam mevkiinde 34 metre derinliğe inen kuyu temeller üzerine viyadük inşa edilecek

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006 yılında yaşanan heyelanın ardından İntam bloklarıyla birlikte çöken Selvili Cadde'de yaşanan sıkıntıyı viyadükle çözüme kavuşturuyor. Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye bölgesine bağlayan Selvili Cadde'nin İntam mevkiinde 34 metre derinliğe inen kuyu temeller üzerine viyadük inşa edilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Çekirge'de 2006 yılında heyelan sebebiyle çöken İntam bloklarının bulunduğu alanla ilgili dönüşüm çalışmalarının yanında Selvili Cadde'ye de el attı. Heyelanla birlikte istinat duvarları yıkılmış, İntam 95 ve 97 bloklarıyla birlikte Selvili Caddenin bir kısmı da çökmüştü. Büyükşehir Belediyesi, Çekirge'yi, Hamzabey ve Muradiye'ye bağlayan Selvili Cadde'nin çöküntü kısmını viyadükle aşacak. Yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacak viyadük projesinin ihalesi yapılırken, önümüzdeki günlerde inşaata başlanacak.
Büyük dönüşüm
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Ökten ile birlikte, İntam bloklarının bulunduğu alanda yapılacak viyadük hakkında bilgi aldı. Altepe, "İntam bloklarının bulunduğu alanda dönüşüm başlamadan önce bu yol inşaatının yapılması gerekiyordu. Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye'ye bağlayan, üstten geçen Selvili Cadde heyelanda çökmüştü. Bu bölge ile ilgili projelerimizi hazırladık, ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde inşaat başlayacak. Yol viyadük şeklinde olacak. Mevcut zemine kadar ulaşan 34 metre uzunluğunda 2 metreye 8 metre ebatlarında kuyu temeller üzerine sağlam bir viyadük inşa edilecek. Temel inşaatları bitince İntam projesinde de inşaat başlayacak. Selvili Cadde geliş gidiş olarak çift şeritli yapılacak. Hem İntam projesi hem de viyadük inşaatı birlikte bitecek. Bölgeye de ayrı bir değer katacak" diye konuştu.
(MŞ)

16.01.2017 12:07:41 TSI
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