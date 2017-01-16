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Samsun 19 Mayıs Barajı için gün sayılmaya başlandı

- Baraj inşaatında çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor



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SAMSUN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da inşa edilen 19 Mayıs Barajı inşaatında son aşamaya gelindi. Sulama ve içme suyu maksatlı olarak tesis edilen baraj da çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

76 bin 730 dekar zirai alan suya kavuşacak

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde temelden 89,75 metre yüksekliğinde inşa edilen baraj hizmete alındığında yılda 22,6 milyon m3 içme suyu sağlanacak ve 76 bin 730 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85'e ulaşan 19 Mayıs Barajı tamamlandığında Samsun'un mümbit topraklarından bereket fışkıracak.

43,4 milyon metreküp hacme sahip baraj tamamlandığında, barajda toplanan su 1.230 metrelik isale hattı ile arıtma tesisine iletilecek. Günde 100 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılan su daha sonra 51 kilometrelik bağlantı hattı ile Bafra, 19 Mayıs, Dereköy, Yörükler, Doğanca ve Çetinkaya'ya iletilerek, yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.



"Milli ekonomiye 27,6 milyon TL katkı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 19 Mayıs Barajı'nın Haziran 2017'de tamamlanacağı müjdesini vererek "65 milyon TL yatırım bedeline sahip bu proje tamamlandığında milli ekonomiye yılda 27 milyon 636 bin TL katkı sağlanacak ve 3 bin 800 kişiye de istihdam kapısı açılacak. Samsun 19 Mayıs Barajı şimdiden milletimize hayırlı olsun" dedi.

(SAM-SLH-Y)



16.01.2017 12:08:23 TSI

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