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Ünlü Astrolog Zeynep Turan Espark'ta 2017 yılını yorumladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Ünlü astrolog Zeynep Turan, 2017 yılını ilk kez Eskişehirliler için Espark'ta yorumladı.

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen ve 2016 yılı içerisinde ICSC tarafından perakendenin Oscar'ı olan Solal Ödülü ve Pazarlamanın Oscarı olan Felis Ödülü alan Espark Alışveriş Merkezi, Eskişehir'deki öncü aktivitelerine devam ediyor. Espark Alışveriş Merkezi, 2017'de burçların gezegenlere etkisi ve bizleri nelerin beklediğine dair söyleşilerin yapıldığı etkinliğe katılacak ziyaretçilere, ünlü astrolog Zeynep Turan ile birebir sohbet etme fırsatı sundu. Ziyaretçiler ünlü astrolog Zeynep Turan ile gündeme, hayata ve ilişkilere dair keyifli sohbet gerçekleştirdiler.

(İHA-MET-Y)



16.01.2017 12:08:48 TSI

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