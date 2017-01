YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Yıldırım: "Deplasmandan alınan puan bizim için önemli"

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Yıldırım: "Deplasmandan alınan puan bizim için önemli"



ERZURUM (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta Amedspor'dan alınan bir puanın önemli olduğunu ve başarılı futbol sergilediklerini ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Deplasmandan alınan puan bizim için önemli" dedi.

Yıldırım, 'Her maçın puanı önemli'

Antalya kampında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Amedspor maçına önem verdiklerini belirterek, "İkinci yarının çok önemli maçıydı. Atmosferi çok yüksek süper lig havasında güzel bir maç oldu. 1-0 öne geçmemize rağmen maalesef hakemin verdiği farklı kararlarla bizi kendi sahamıza kapattı. Yine olmayan bir penaltı kararı verdi. Bunlar bahane değil ne olursa olsun deplasmanda kendi rakibimizden aldığımız bir puan bizim için önemli puandı. Deplasmanda yenilmeme serisine devam ediyoruz. Takımımız çok iyi,yeni transferimiz Kemal Tokak gol attı, Mustafa Kayabaşı, Eslem Öztürk, diğer oyuncularımın özverili ve performansları çok çok iyi. Daha da iyi olacağız. İnşallah hedeflediğimiz yola kazanma arzusu içinde devam edeceğiz. Oyuncularımız mücadeleden düşmedi. Deplasmanda oynuyoruz artık bu maçların telafisi yok her kazanılan maç her alınan puan bize artı olarak geri dönecek. Üstün performans gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Mavi beyazlılardan 'acınız, acımızdır' pankartı

Öte yandan bir süre önce trafik kazasında yaşamını yitiren Amedsporlu Şehmuz Öztürk'ün anısına Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular "Acınız, Acımızdır. Başınız Sağ olsun" pankartı ile sahaya çıkması tribünlerden alkış aldı. Türk Futbolunda Şehmuz Öztürk'ün önemli kayıp olduğunu ifade eden Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Sporun barış kardeşlik olduğunu göstermemiz gerekiyor. Biz de güzel bir pankartla çıktık. Şehmuz futbolculuğu ve kişiliğiyle örnek bir karakterdi. Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun" diye konuştu.

16.01.2017 12:07:55 TSI

