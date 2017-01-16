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ASKON heyetinden kaymakam ziyaretleri

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:10
ASKON heyetinden kaymakam ziyaretleri
ASKON heyetinden kaymakam ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bitlis Şubesi, Hizan ve Mutki kaymakamlarını ziyaret etti.
ASKON Bitlis Şubesi Yönetim Kurulu, belediye başkan vekilliği görevini de yapan Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı makamlarında ziyaret etti. ASKON çalışmaları ve teşkilatlanmaları hakkında kaymakamlara bilgi verilirken, sıkıntılar hakkında da geniş kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu.
ASKON'dan yapılan açıklamada, büyük ve ağır bir yük alan kaymakamlara moral ve motive konusunda destek vermek istedikleri belirtilerek, "Her türlü teknik anlamda destek vereceğimizin sözünü verdik. Yönetim kurulu üyelerimizden Kenan Çağan, Mutki'de halihazırda tekstil fabrikasının olduğunu ve 50 kişinin çalıştığını söyleyerek, yılsonuna kadar çalışan sayısını 100'e çıkaracağını taahhüt etti. Aynı şekilde Hizan'da tekstilin istihdama yönelik iyi bir çalışma olduğunu dile getirdik. Sayın kaymakamlarımız ziyaretimizden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler ve en kısa zamanda ASKON Bitlis Şubesini ziyaret edeceklerini söylediler" denildi.
Ziyaretlerinden sonunda ASKON tarafından kaymakamlara üzerinde 'Elif' yazılan tablo hediye edildi.
(VO-MSA-Y)

16.01.2017 12:15:10 TSI
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