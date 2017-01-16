16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nden Yeşil Kartlılara Müjde!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:15
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nden Yeşil Kartlılara Müjde!
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nden Yeşil Kartlılara Müjde!

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ile SGK arasında imzalanan Global Bütçe anlaşması çerçevesinde başta yeşil kartlı hastalar olmak üzere, engelli aylığı ve yaşlılık maaşı alan hastalar, artık sevk almadan Erciyes Üniversitesi Hastanelerine başvurabilecek.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SGK ile yaptıkları Global Bütçe anlaşmasının 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini ve bu anlaşma çerçevesinde başta yeşil kartlı hastalar ile engelli ve yaşlılık maaşı alan hastaların artık Devlet Hastanelerinden sevk almadan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi olabildiklerini söyledi.
Başhekim Doğru, "Daha önce yeşil kartlı hastalar, engelli ve yaşlılık maaşı alan hastalar Devlet Hastanelerinden sevk alarak hastanelerimizden tedavi hizmeti alıyorlardı. SGK ile yaptığımız global bütçe anlaşması gereği sevk sorununu ortadan kaldırdık. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren anlaşma gereği; başta yeşil kartı hastalar olmak üzere, engelli ve yaşlılık hastalar, herhangi bir sevk kâğıdı almadan hastanemize başvurabiliyorlar. Bu uygulama şehir dışından gelen yeşil kartlı, yaşlılık ve engelli maaşı alan hastalarımızı da kapsamaktadır. Uygulama birlikte yeşil kartlı hastalar ile yaşlılık ve engelli maaşı alan hastaların sevk sorunu ortadan kalkmış oldu." dedi.
Tüm Polikliniklerde Randevu Sistemine Geçilecek
Başhekim Doğru, 2017 yılının başından itibaren yeniliklerin sadece sevklerle bitmediğini, yakın bir zamanda hastanelerinde tüm polikliniklerde randevu sistemine geçileceğini, İl dışından gelen hastalara da kolaylık sağlanacağını kaydetti.
Başhekim Doğru, "Randevu sistemi uygulamasının altyapısını hazırlıyoruz. En yakın zamanda daha önceden bazı polikliniklerde yürüttüğümüz randevu sistemi tüm polikliniklerimizde uygulanır hale gelecek. Böylelikle hastaların sabah erken saatlerde hastaneye gelerek,muayene için sıra alma işinin önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.
Hekim Sayısı Artırılması Hedefleniyor
Açıklamasında gerek sevk, gerekse randevu uygulaması ile birlikte hasta sayısında yüzde 10-30 oranında artış tahmin ettiklerini belirten Başhekim Doğru, "Hastanemizde hekim sayısının artırılması için taleplerde bulunduk. Bu taleplerden olumlu cevap bekliyoruz. Bunun yanında özellikle eski binaya sahip Gevher Nesibe Hastanemizde güçlendirme ve modernizasyon çalışmalarımız sürmektedir. Bu hastanemizde fiziki mekân iyileştirme çalışmaları tamamlandığında hastalarımız daha iyi ortamda sağlık hizmeti almış olacak." ifadelerini kullandı.
(SK)

16.01.2017 12:20:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çelik: &quot;2017 ulaşım yılı olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "2017 ULAŞIM YILI OLACAK"
Erciyes Teknopark, Ulusal Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksinde birinciliğini sürdürüyor
YEREL

ERCİYES TEKNOPARK, ULUSAL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ PERFORMANS ENDEKSİNDE BİRİNCİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Büyükşehir'den çocuklar için iki oyun
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇOCUKLAR İÇİN İKİ OYUN
Kocasinan, ikramlarıyla gönülleri fethediyor
YEREL

KOCASİNAN, İKRAMLARIYLA GÖNÜLLERİ FETHEDİYOR
Develi'de 551 çift evliliğe 'evet' dedi
YEREL

DEVELİ'DE 551 ÇİFT EVLİLİĞE 'EVET' DEDİ
Periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL para cezası
YEREL

PERİYODİK MUAYENE MÜRACAATINDA BULUNMAYANLARA BİN 835 TL PARA CEZASI
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öztürk Öner Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde göreve başladı
YEREL

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. AYŞE ÖZTÜRK ÖNER ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ'NDE GÖREVE BAŞLADI
(Özel Haber) ERÜ'de saç dökülmesini engelleyen cihaz kemoterapi alan hastalara umut oluyor
YEREL

(ÖZEL HABER) ERÜ'DE SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEYEN CİHAZ KEMOTERAPİ ALAN HASTALARA UMUT OLUYOR
Prof. Dr. Cüceloğlu'ndan 'Geliştiren Ana-Baba' Söyleşisi
YEREL

PROF. DR. CÜCELOĞLU'NDAN 'GELİŞTİREN ANA-BABA' SÖYLEŞİSİ
Kocasinan'da 3 bin çift 'Evet' dedi
YEREL

KOCASİNAN'DA 3 BİN ÇİFT 'EVET' DEDİ
Melikgazi'de Semt Pazarlarında Donmuş Meyve ve Sebze Denetimi
YEREL

MELİKGAZİ'DE SEMT PAZARLARINDA DONMUŞ MEYVE VE SEBZE DENETİMİ
Melikgazi'de Verem Hastalığı Konusunda Söyleşi Gerçekleştirildi
YEREL

MELİKGAZİ'DE VEREM HASTALIĞI KONUSUNDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erciyes'te 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu
YEREL

ERCİYES'TE 25 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ KURULDU