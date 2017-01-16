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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Anamur'da yayla evlerinin çatıları kara dayanamadı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:18
Anamur'da yayla evlerinin çatıları kara dayanamadı
Anamur'da yayla evlerinin çatıları kara dayanamadı

(Fotoğraflı)

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde kar, yayla evlerinin çatılarının çökmesine neden oldu.
Anamur'un Kaş, Abonoz, Halkalı, Akpınar yaylalarındaki 30'a yakın evin çatısının yoğun kar nedeniyle çöktüğü öğrenildi.
Bu yıl yaylalara aşırı kar yağması nedeniyle evlerin çatılarının biriken karın ağırlığını kaldıramadığını belirten yayla sakinlerinden Nasiep Sözen, temizlenemediği için çöken çatı sayısının da her geçen gün arttığını söyledi.
Hayvancılıkla uğraşan Sözen, "Bu yıl ki yağan karı hiç görmedim. Yaylalarda aşırı kar var. Çatılarda aşırı kar birikiyor. Karları güçlükle temizliyoruz" dedi.
(OZC-Y)

16.01.2017 12:23:42 TSI
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