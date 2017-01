YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ESKÜDER'den ETO'ya teşekkür ziyareti

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu ve dernek üyesi sanatçılar, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'i ziyaret ettiler.

Başkan Metin Güler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Eskişehir Ticaret Odası olarak Eskişehir'in ticari hayatına canlılık getirdiklerini söyleyen Güler, "Sizler sanatçısınız, bizler de sanat severiz. Sanatçılarla bir arada bulunmaktan mutluluk duydum. Sanatçı toplumda farkındalık oluşturandır. Hepsinin ayrı kendine özgü dünyası vardır. Ticaret Odası olarak bünyemizde farklı hizmetler veriyoruz ve eğitim kursları düzenliyoruz. Bu kurslar daha çok kadınlarımızı ilgilendiriyor. Kadınlarımız eskiden sarma, börek, çörek imal edip satıyorlardı. Şimdi günümüzde torna atölyesi açan kadınlarımız var. Eskişehir'de kadın girişimci sayımız giderek artıyor. Eskişehir'de bütün iş hayatında kadınlarımızın yer alması, Eskişehir toplumunu ekonomik yönden daha refah hale getirmektedir. Özellikle üniversiteli gençlerimizin iş hayatına bir an önce atılması için gerekli çabaları gösteriyoruz. Odamızın 40 meslek grubu içinde, 16 bin üyesi bulunuyor. Odunpazarı'nda yakında Ticaret ve Sanayi Müzesi açacağız ve müzenin eğitim hizmeti verme yönü de olacak" şeklinde konuştu.

ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu ise, gerçekleştirilen ziyaretle ilgili, "Derneğimize, kuruluşundan bu güne kadar kurumsal nitelik kazandırmaya çalıştık. Eskişehir'imizin kültürüne, sanatına, bilinen ve bilinmeyen yerel değerlerine katkı sağlamak amacıyla 2 slogan belirledik. Sloganlarımız, 'Eskişehir'in renkleri ile ESKÜDER'de ele ele' ve 'Az laf, çok iş' diyerek sürekli kültür sanat çalışmalarını üretiyoruz. Eskişehirimizde bulunan bütün derneklerle, vakıflarla, odalarımızla iş birliği yapmaya gayret ediyoruz. Eskişehir Ticaret Odamızla da, her zaman iş birliği yaparak birlikte projeler üretmeye hazırız. ESKÜDER'e gönül bağı ile bağlanan sanatın her dalından arkadaşlarımızla birlik, beraberlik içinde, Eskişehir halkımıza gönüllü hizmet etmeye çalışıyoruz ve Eskişehir halkımızın birlik, beraberlik kardeşlik içinde yaşamasına katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'e Eskişehir'e yaptığı hizmetler için Teşekkür Belgesi takdim etti. Ayrıca Eskişehirli şairler de, Oda Başkanı Metin Güler'e yazmış oldukları şiir kitaplarını ve çiçek buketini iletti.

