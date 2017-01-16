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Başkan Musa Yılmaz, merkeze bağlı köyleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, köyleri ziyaret ederek, ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Hayri Öz ve Remzi Günay ile birlikte merkeze bağlı Demirciören, Sekiören, Dereköy ve Kızılcakaya köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla istişarede bulunduklarını dile getirdi.

Yılmaz, vatandaşlara, 2016 yılında yapılan çalışmalar, yeni dönem projeleri ile karla mücadele konularında bilgiler sundu. (EFE)



16.01.2017 12:32:43 TSI

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