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Domotex'te Gaziantep'ten tek kadın girişimci

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:30
Domotex'te Gaziantep'ten tek kadın girişimci
Domotex'te Gaziantep'ten tek kadın girişimci

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) -Kadın girişimci ve Gaziantepli iş kadını Ayşe Tohumcu, Domotex 2017 Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na katılan tek kadın girişimci oldu.
Dünyanın bir çok ülkesinde gerçekleştirilen halı ve zemin kaplamaları fuarlarına katılan Gaziantepli İş Kadını Ayşe Tohumcu Domotex'teki fuarda yer alan tek kadın girişimci oldu. GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer Tohumcu'yu standında ziyaret ederek bilgi aldı. Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan GTO Meclis Üyesi Gaziantepli iş Kadını Ayşe Tohumcu bu yıl Türk firmalarına önceki yıllara oranla daha fazla ilgi olduğunu ifade etti. GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer fuara katılan firmaları ziyaret ederken Gaziantepli İş Kadını Ayşe Tohumcu'nun da standını ziyaret ederek fuar hakkında bilgi aldılar. Tohumcu yaptığı değerlendirmede Fuarda çeşitli temaslarda bulunduklarını ve gerek halı gerekse zemin kaplamalarıyla ilgili yenilikleri görme şansı elde ettiklerini ifade etti. Tohumcu sektörel yeniliklerin Türkiye'de ve özellikle Gaziantep'te uygulanmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Fuarda gördükleri iyi havanın 2017 yılı ihracatına da olumlu yansıyacağını ifade eden Gaziantepli İş Kadını Ayşe Tohumcu bu tür fuarlarda kadın girişimcilerin sayısının artması gerektiğini de vurguladı. Türkiye'den Domotex Hannover 2017'ye katılan tek kadın girişimci olan Ayşe Tohumcu'yu kutlayan GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan fuarda başarılar diledi.
Avrupa ve Amerika'dan alıyor, Türki Cumhuriyetlere satıyor
1851 yılında kurulmuş olan ve sektörünün dünya lideri Schmetz'in Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri Distiribütörü olan Gaziantepli İş Kadını Ayşe Tohumcu Amerika, İngiltere, İsviçde ve Almanya'dan aldığı ürünleri Türki Cumhuriyetlere pazarlayarak aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesinin tek noktada buluşmasını da sağlıyor. 146 ülkede distiribütörlüğü bulunan Schmetz'nin tek kadın distiribütörü olan Ayşe Tohumcu Gaziantep'te de bir çok halı firmasına yedek parça ve makine tedarikçiliği yapıyor. Uluslar arası fuarlara sürekli katıldığını ve bunun kendisine mesleki açıdan yenilikler kattığını belirten Tohumcu önümüzdeki yıllarda da fuarlara katılacağını ifade etti.
(LO-SD-Y)

16.01.2017 12:34:07 TSI
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