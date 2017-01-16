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Tütüncü'den okul müjdesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeni Mahalle İlkokulu öğrencilerine, yeni okul binası müjdesi verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yeni Mahalle İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarete Kepez Müteahhitler Derneği (KEMDER) Başkanı Süleyman Akbıyık, Yeni Mahalle Muhtarı Adem Yerebakan da eşlik etti.

Öğrencilerin çiçek takdimi ile karşıladığı Tütüncü, daha sora öğretmenler odasında okul idaresi, okul aile birliği ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul yönetimi, bölgedeki nüfus artışından dolayı okulun talebi karşılayamadığını bu nedenle yeni bir okul binasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.

Başkan Hakan Tütüncü de bugüne kadar ilçeye 70 yeni okul binası kazandırdıklarını, Yeni Mahalle İlkokulu yönetiminin okul talebini de karşılayacaklarını söyledi.



Yeni Mahalle'ye 24 derslikli okul

Tütüncü, "Bu okulumuzun baktık ki yeni bir binaya ihtiyaç var. 24 derslikli okul yapalım dedik. Bu okul, devlet yatırımı ile yapsak inşaatı ancak 2019'da başlayacaktı. O zaman dedik ki bir başka formülü hayata geçirelim. Kepez Müteahhitler Derneği, belediyemiz ve iş adamı Polat Yıldırım birlikte el ele verelim ve Yeni Mahalle'ye 24 derslikli bir ilkokul yapalım, dedik. Bunun temelini önümüzdeki günlerde ya Allah deyip atacağız" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



16.01.2017 12:34:20 TSI

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