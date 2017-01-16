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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan mukayeseli 8 yıl değerlendirmesi



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, dördüncüsünü gerçekleştirdiği "Bilgilendirme ve Değerlendirme" toplantısında, 8 yıl önceki Niğde fotoğrafı ile günümüz Niğde'sini mukayeseli olarak değerlendirdi.

Niğde Belediyesi'nin mali durumunu ve hizmetlerini 2009 yılı öncesi ve sonrası bakımından rakamsal değerlerle masaya yatıran Başkan Akdoğan, "8 yıl önce AK Partili belediye yönetimi devralmamış olsaydı, Niğde Belediyesi çoktan iflas bayrağını çekerdi" dedi.

Değerlendirme Toplantıları Devam Ediyor

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, partililere yönelik "Bilgilendirme ve Değerlendirme" toplantılarını sürdürüyor. Her hafta bir grup partiliyi Grand Hotel'de ağırlayan Başkan Akdoğan, 8 yıl içinde Niğde'ye kazandırdığı yatırımları anlatıp bundan sonra hayata geçireceği projeleri sıralıyor.

Borç Batağındaki Belediyeden Borçsuz Belediyeye

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, partililerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına, Niğde Belediyesi'nin 2009 yılına ait mali durumuyla ilgili bilgi vererek başladı. 2009 yılının Nisan ayında görevi devraldıklarında belediyenin 58 milyon TL borcunun bulunduğunu, buna karşılık belediye bütçesinin 24 milyon TL civarında olduğunu anlatan Başkan Akdoğan, "Belediye o dönemde hiçbir yatırım yapmasa bile 30 aylık geliriyle ancak borçlarını ödeyebilecek durumdaydı. Bugüne baktığımızda ise Niğde Belediyesi, Türkiye genelinde borcu olmayan ender belediyelerden biridir. 130 milyon lira civarındaki yıllık bütçesi ile mali disiplinini sağlamış bir belediyeyiz" diye konuştu.

Belediyenin Mazot Parası Bile Yoktu

2009 yılının nisan ayında görevi devraldıklarında Niğde Belediyesi'nin temizlik araçlarına mazot alacak parasının bile bulunmadığını, hiçbir akaryakıt istasyonunun borçlarından dolayı belediyeye yakıt vermediğini anımsatan Başkan Akdoğan, "Bugün çok şükür böyle bir sorunumuz yok" şeklinde konuştu. Niğde Belediyesi'nin 2009 yılı öncesinde itfaiye binasının bile olmadığını, sadece bir itfaiye aracının bulunduğunu hatırlatan Başkan Akdoğan, "Bugün modern binasında hizmet veren itfaiye teşkilatımız son teknolojinin ürünü 6 itfaiye aracı ile yangın ve diğer olaylara müdahale edebilmektedir. Sadece 6 büyükşehir belediyesinde bulunan 55 metre merdivenli itfaiye araçlarından bir tanesi de Niğde Belediyesi'ndedir" dedi.

Belediye İflas Edecekti

Niğde Belediyesi'nde mali disiplinin sağlanmış olmasının AK Partili bir belediyenin ne demek olduğunun gösterilmesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Akdoğan, "2009 yılı öncesinde belediye neredeyse iflas etmiş durumdaydı. AK Partili belediye olmasaydı bugün Niğde Belediyesi çoktan iflas bayrağını çekerdi" ifadesini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

Başkan Akdoğan, katılımcılara Niğde Belediyesi'nin yatırımlarının yer aldığı tanıtım filminin de izlettirildiği toplantıda, son 8 yıl içinde Niğde'ye kazandırılan yeniliklerden bahsetti. Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesinin bütün hızıyla devam ettiğini anlatan Başkan Akdoğan, proje tamamlandığında Niğde'nin konut bakımından 5'te birinin yenilenmiş olacağına dikkat çekti. Proje dahilinde 6 bin konut ve 900'e yakın işyeri inşa edileceğini kaydeden Akdoğan, 1700 eski yapının yıkıldığını ve 20 bine yakın vatandaşla sözleşme yapıldığını hatırlattı. Akdoğan, projenin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasını umut ettiklerini bildirdi.

Niğde'yi Geleceğe Taşıyacak Projeler

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İlhanlı ve Selçuk mahallelerindeki kapalı semt pazarlarının tamamlandığını, Özbelde Mevkii'ndeki kapalı semt pazarının da kısa süre içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Kamyon Garajı, Hal Kompleksi ve Özbelde Mevkii'ndeki spor kompleksi yapımlarının devam ettiğini kaydeden Akdoğan, eski ve yeni sanayi sitesinin Hıdırlık mevkiine taşınacağını ve bölgenin rekreasyon alanı haline getirileceğini ifade etti. Akdoğan, proje aşamasındaki tünel geçiş projesinin de mart ayı itibariyle başlayacağını, projenin tamamlandığında şehir merkezinden Kayardı mevkiine tünel geçişi yapılmış olacağını belirtti. Akdoğan, şehir içindeki park sorununun çözümü için ise 4 ayrı bölgede kapalı otoparklar yapılacağını müjdeledi.

Programın soru-cevap bölümünde katılımcıların sorularını da cevaplayan Başkan Akdoğan, bir katılımcının stadyumla ilgili sorusuna "Niğde'ye mutlaka yeni bir stadyum kazandıracağız" dedi.

Programa AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili de katıldı.

(YE-SK)



16.01.2017 12:35:03 TSI

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