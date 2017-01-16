YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Spor Branşlarını Maketle Öğreniyorum" sergisi

"Spor Branşlarını Maketle Öğreniyorum" sergisi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Karataş ilçesinde Tuzla Ortaokulu öğrencilerinin "Spor Branşlarını Maketle Öğreniyorum" sergisi açıldı.

Açılış, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Spor Şefi Hanifi Altun Karataş ilçe Milli Eğitim Müdürü Semender Karabulut, veliler, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tuzla Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı spor maketleri standını tek tek gezen Yılmazel, "Öğrencilerin farklı branşları öğrenmeleri açısından oldukça yararlı bir sergi olduğunu, çalışmalarından dolayı beden eğitimi öğretmenleri Hüseyin Koç ve Burcu Babalık ile tüm öğrencileri kutladı.

Beden eğitimi öğretmenleri Hüseyin Koç ve Burcu Babalık ise, "Bu sergiyi düzenlememizin amacı öğrencilerimizin bilmedikleri spor branşlarını daha yakından tanımaları, el becerilerinin gelişmesi ve boş zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar" diye konuştu.

Ayrıca sergi içerisinde en çok beğeni 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli iken şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir Stadyumu maketi oldu.

(ELF-Y)



16.01.2017 12:35:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER