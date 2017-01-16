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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İzmit'te gazetecilere mancarlı pide ikramı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:31
İzmit'te gazetecilere mancarlı pide ikramı
İzmit'te gazetecilere mancarlı pide ikramı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Onur günü etkinlikleri kapsamında gazetecilere mancarlı pide ikram edildi.
İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Basın Onur günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazetecilere Sepetçi Köyü'nde mancarlı pidesi ikram edildi. Sepetçi Köyü'ndeki mancarlı pide etkinliğine İzmit Belediye meclis üyeleri Mehmet Çetin, Ayhan Aslanboğa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Vedat Yoldaş ve çok sayıda gazeteciler katıldı. Taş fırında köy kadınlarının pişirdiği mancarlı pidelere gazeteciler hayran kaldılar.
(İG-AY)

16.01.2017 12:35:47 TSI
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