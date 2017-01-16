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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Yabani kuşlar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılıyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:33
Yabani kuşlar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılıyor
Yabani kuşlar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılıyor

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de doğal yaşamlarında yaralanan kuşlar tedavi ettiriliyor.
Niğde'de çeşitli bölgelerinde doğada yaralı halde bulunan yabani kuşlar tedavi edildikten sonra tekrar doğal ortamına bırakılıyor.
Orman ve Su İşleri Niğde Şube müdürlüğü ekipleri yaban hayatında kendi buldukları ve vatandaşların ihbarıyla ulaştıkları yabani kuşlar ekipler tarafından alınarak tedavi ediliyor. Orman Muhafaza ekipleri yaralı kuşları Erciyes Üniversitesi Kuş tedavi ve Rehabilitasyon merkezine götürerek burada yapılan tedaviler sonrası doğal ortamına bırakılıyor.
Niğde'de 2016 yılı içerisinde 42 yaralı kuştan 34'ü Kuş tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde tedavileri yapıldı. Niğde'de genel olarak atmaca, balaban kuşu, balıkçıgiller, baykuş, kızıl şahin, yaban keçisi, tavşan ve kerkenez kuşları tedavi edildi.
(YE-SK)

16.01.2017 12:36:30 TSI
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