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AGROEXPO, ziyaretçilerine dolu bir etkinlik hazırladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:34
AGROEXPO, ziyaretçilerine dolu bir etkinlik hazırladı
AGROEXPO, ziyaretçilerine dolu bir etkinlik hazırladı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - AGROEXPO için Fuar İzmir A4 no'lu holde 5 bin metrekarelik etkinlik alanı oluşturan Orion Fuarcılık, 4 gün boyunca görsel şovlar, eğitici sunumlar, eğlenceli yarışmalar ve yenilikçi makine gösterimlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.
2017 model traktörler AGROEXPO'da
19-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Agroexpo 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı hazırlıkları sürüyor. Orion Fuarcılık AŞ, fuar programına ilişkin bilgilendirmede bulundu. 19 Ocak günü, merakla beklenen 2017 model yeni üretim traktör modelleri canlı olarak uzmanları tarafından ziyaretçilere tanıtılacak. Bahçe ve tarla tipi, her beygir gücü aralığında 26 yeni modelin sunulacağı bu etkinlik, özel olarak tasarlanan 2000 kişilik tribün alanından izlenebilecek. Fuar'ın ilk günü, 19 Ocak 2017, 13.00 - 14.30 ve 2. günü 20 Ocak 2017 12.00 - 13.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik, Bereket Tv'den de canlı olarak ekranlara gelecek.
Tarım - Sanayi entegrasyonu zirvesi
Tam adı "Türkiye'de Tarım Sanayi Entegrasyonu'nun 2025 Vizyonu" olan ve Türkiye'de ilk defa bir fuarda gerçekleşecek bu toplantının seçkin katılımcıları olacak ve İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan kamuoyuna bir deklarasyon yayınlanacak.
Bu yıl "Genç Çiftçiler" temasıyla açılacak olan fuarda Biz Türk Tarımı'nın Geleceğiyiz" sloganıyla yola çıkan genç çiftçilerin yer alacağı bu etkinlik fuara damgasını vuracak. Zirve sonunda düzenlenecek törende genç çiftçilere sertifikaları takdim edilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan etkinlikte 23 ayrı ilçeden 46 genç çiftçi birbirleriyle yarışacak. Yarışmada dereceye giren genç çiftçilere altın hediye edilecek.
Türkiye'de ilk defa Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük'ün önderliğinde kooperatifçilik zirvesi gerçekleşecek. Zirve sonunda İzmir'den dünyaya kooperatifçilik mesajı yayınlanacak.
Koyun ve keçi güzellik yarışması
Geçtiğimiz yıl renkli dakikalara sahne olan Koyun ve Keçi Güzellik Yarışması bu yılda katılımcı ve ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak. İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa düzenlenen yarışma için seçkin çiftliklerden seçilen küçükbaş hayvanlar güzelliklerini sergilemek için podyumda yarışacak. Yarışma, fuarın 3. günü olan 21 Ocak 2017'de düzenlenecek. Fuarda ayrıca ırk tanıtımlarına geniş yer verilecek. İzmir Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği tarafından çeşitli ırklarda boğalar ve seçkin süt inekleri ziyaretçilere tanıtılacak.
Çocuklar ve buzağılar podyumda
Birbirinden güzel buzağılar birinci olabilmek için yarışacak. Tire Süt Kooperatifi işbirliği ile düzenlenen "Buzağılar ve Çocuklar Yarışması" izleyenler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Çocuklar tarafından podyuma çıkarılan ve kıyasıya yarışan buzağılar birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.
Tarım ve hayvancılık sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına fayda sağlayacak çalışmalar, modern tarımın güncel uygulamalarını tanıtmak için düzenlenen eğitici panel ve seminer seminer programları Agroexpo süresince ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
(ÖA)

16.01.2017 12:38:03 TSI
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