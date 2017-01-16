YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü



(Fotoğraflı)



Metin Nişancık

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu İlçesinde tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bağlı Kuzuluk Mahallesi Karacabayır mevkindeki bir apartmanın ikinci katının mutfak bölümünde tüp sızıntısından yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, kaçak olduğu belirtilen tüpte soğutma çalışmaları yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(RŞ-AY)



16.01.2017 12:38:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER