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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:34
Tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

(Fotoğraflı)

Metin Nişancık
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu İlçesinde tüp sızıntısından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Karasu İlçesi'ne bağlı Kuzuluk Mahallesi Karacabayır mevkindeki bir apartmanın ikinci katının mutfak bölümünde tüp sızıntısından yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, kaçak olduğu belirtilen tüpte soğutma çalışmaları yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(RŞ-AY)

16.01.2017 12:38:35 TSI
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