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Başkan Tutal'dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:36
Başkan Tutal'dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür
Başkan Tutal'dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik verilemeyen ilçede elektrik nakil hatlarının tamiratını yapmak için çalışma yürüten MEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.
Seydişehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Seydişehir ilçe merkezi, kırsal mahalleleri ile çevre ilçeler enerji hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle elektrik kesintisi ile karşılaşmıştı. Seydişehir'de yaşanan elektrik kesintisi üzerine MEDAŞ ekipleri çalışma başlattı. Sahada arıza ve durum tespit çalışması yapan ekiplere, Konya'dan ve Seydişehir Belediyesinden takviye ekipler ile desteklendi. Talep edilen malzemelerin de gelmesiyle kopan enerji nakil hatlarının tamiratı hızlı bir şekilde yapıldı.
Seydişehir Belediyesi olarak araç ve ekipman konusunda ihtiyaç duyulması halinde her türlü desteği MEDAŞ ekiplerine vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Tutal, "Yoğun kar yağışı sonrası günlerce elektriksiz kalan ilçe merkezi ve kısal mahallerimize enerji verilebilmesi için MEDAŞ ekipleri aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Şu an merkezde bulunan mahallerimizin yüzde 90 oranında elektrikleri verildi" dedi.
MEDAŞ ekiplerinin arızanın giderilmesi için aralıksız çalışmalarına mesailerine devam ettiğini belirten Başkan Tutal, "Seydişehir Belediyesi olarak kesintinin başladığı günden itibaren belediyemiz araç ve personel desteği ile MEDAŞ çalışanlarının çalışmalarına katkıda bulundu. Ekiplerin bir bölümü belde ve köylerimize elektrik verebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Belediye olarak yapabileceğimiz her ne destek ne varsa her zaman hazırız. Ben hayatları pahasına ilçemize elektrik enerjisinin verilebilmesi için yoğun mesai harcayan TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve MEDAŞ ekiplerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(AH-Y)

16.01.2017 12:41:23 TSI
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