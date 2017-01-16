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Batman'da trafik denetimleri arttı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:37
Batman'da trafik denetimleri arttı
Batman'da trafik denetimleri arttı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik denetleme ekipleri kentin işlek noktalarında trafik kontrolleri yapmaya başladı.
Batman'da toplu ulaşımda hizmet veren şehir içi minibüslerde ayakta ve kapasitenin üzerinde yolcu alındığı şikayetlerinin artması üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik denetleme ekipleri uygulama yaptı. Emniyet Müdürlüğü Kavşağı ve kentin işlek caddelerinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda bir çok araca para cezası kesildi.
Özel otomobillerdeki kabartma plaka ve camı filmli olan araçlara da 75 ile 400 TL arasında değişen para cezası kesti. Minibüslerde kapasitenin dışında yolcu alınmasının büyük risk olduğunu ifade eden görevliler, bu tür denetimlerin ay içinde sıklaştırılarak yapılmaya devam edeceğini ifade etti.
Emniyet güçleri ayrıca vatandaşların bu konular ile ilgili olarak 155 polis ihbar hattına bilgi vermeleri durumunda da işlem yapılacağını dile getirdi.
(OA-AKK-Y)

16.01.2017 12:41:27 TSI
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